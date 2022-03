Hà Nội: Cô gái tố bị trưởng khoa trường đại học, chủ tịch bệnh viện hiếp dâm

Trưa 27/3, trả lời PV VTC News, đại diện Công an phường Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang kiểm tra, rà soát vụ việc cô gái tên N.H. tố bị trưởng khoa trường đại học và đồng thời là chủ tịch một bệnh viện tại Hà Nội nhiều lần hiếp dâm, đánh đập, đe doạ.

"Trước đó gia đình chị H. có tới Công an phường Giảng Võ để đề nghị "đảm bảo an toàn tại nơi cư trú". Theo trình báo,vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra tại địa bàn phường Hoàng Liệt nên chúng tôi có hướng dẫn liên hệ tới Công an phường Hoàng Liệt để giải quyết, đồng thời đơn vị làm việc với ban quản lý toà nhà nơi mẹ con chị H. sinh sống, yêu cầu không để xảy ra tình trạng mâu thuẫn, xô xát, gây mất an toàn cho mẹ con chị H. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi chưa nhận được báo cáo nào từ phía ban quản lý toà nhà có sự việc bất thường xảy ra", đại diện Công an phường Giảng Võ cho biết thêm.