Hà Nội có 3 ca nhiễm biến chủng Omicron BA.5

Ông Vũ Cao Cương, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Về tiêm chủng mũi 4, ông Cương cho biết tỷ lệ tiêm vắc xin cho trẻ em chậm, do một số bộ phận người dân chưa đồng tình. Ngành y tế đang đẩy mạnh truyền thông để tăng cường tỷ lệ tiêm.



Liên quan đến việc hơn 850 cán bộ nhân viên y tế nghỉ việc, ông Cương cho biết việc này xảy ra rải rác trong năm. Nguyên nhân do dịch bệnh Covid-19 kéo dài trong 2 năm tạo áp lực tương đối lớn lên cán bộ y tế tất cả các tuyến, nguồn thu của các đơn vị giảm nhiều, đặc biệt là các bệnh viện tự chủ và y tế cơ sở, nên thu nhập của cán bộ y tế so với khối lượng công việc chưa tương xứng.



Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo với các cấp lãnh đạo và đưa ra một số giải pháp thực hiện. Theo đó, căn cứ vào đề án vị trí việc làm tuyển dụng các nhân viên y tế; điều tiết nhân lực cho các đơn vị khó khăn về nhân lực...