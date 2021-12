Hà Nội: Chủ tịch quận than khó xử lý quán karaoke mở "chui" giữa dịch

Your browser does not support the audio element.

Sáng 9/12, tại phiên chất vấn của Kỳ họp HĐND TP Hà Nội khóa XVI, đại biểu Lâm Thị Quỳnh Dao đã chất vấn Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy về tồn tại vi phạm phòng, chống dịch như quán karaoke mở chui, hàng quán còn mở cửa sau 21h... dù đã xử lý kịp thời nhưng còn gây bức xúc trong người dân?

Vị đại biểu này cũng đề nghị lãnh đạo Cầu Giấy cho biết các biện pháp mà địa phương đã thực hiện trong thời gian vừa qua, các giải pháp trong thời gian tới để thích ứng với tình hình mới như hiện nay mà vẫn kiểm soát được các hoạt động dịch vụ trên địa bàn.