Hà Nội: Chủ nợ của phụ huynh đe doạ, đăng tin vu khống giáo viên và hiệu trưởng

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường và gia đình thống nhất cho học sinh T. tạm nghỉ học trực tiếp vài ngày và tham gia vào lớp học trực tuyến để đảm bảo an toàn.

Sáng nay (6/10), gia đình đã đến làm việc với nhà trường, xin được cho học sinh T. trở lại trường học trực tiếp vì đã tất toán với chủ nợ.

UBND quận Thanh Xuân yêu cầu nhà trường giữ liên lạc, phối hợp với phụ huynh của nam sinh lớp 2A1 để đảm bảo an toàn cho em, không để việc riêng của gia đình ảnh hưởng đến an toàn của học sinh, giáo viên nhà trường.

Quận cũng chỉ đạo công an xác minh, làm rõ sự việc và thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trường học. Các phường được giao nhiệm vụ giải tỏa ách tắc giao thông khu vực cổng trường; Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đảm bảo kết nối thông suốt hệ thống camera an ninh.