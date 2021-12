Hà Nội chống dịch Covid-19 thành công hay không?

Your browser does not support the audio element.

Cần chuyển đổi nhanh sau "hậu Covid-19" để phát triển

Sáng 8/12, tại Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu tiếp tục thảo luận về các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2022…

Đại biểu Nguyễn Minh Đức (tổ đại biểu quận Hoàng Mai) phát biểu thảo luận sáng 8/12 (Ảnh: Xuân Hải).

Theo đại biểu Nguyễn Minh Đức (tổ đại biểu Hoàng Mai), trong thời gian qua có rất nhiều ý kiến đặt ra vấn đề Hà Nội có chống dịch thành công không? Ông cho rằng, mục tiêu lớn nhất của chống dịch là tỷ lệ nhiễm, tử vong thấp; đồng thời chống dịch nhưng không làm gián đoạn, đứt gãy chuỗi sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống người dân và những mục tiêu này của TP Hà Nội đều đã đạt được trong thời gian qua.