Hà Nội cho xe khách liên tỉnh hoạt động bình thường

Do Hà Nội đang là vùng 1 (vùng xanh), trong phần hướng dẫn về lĩnh vực hoạt động vận tải đường bộ, Sở GTVT Hà Nội nêu: Bắt đầu từ ngày 21/10, tuân thủ các yêu cầu chung tại mục phần 1 Quyết định số 1812 của Bộ GTVT, gồm: Khôi phục lại hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không cho phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19 để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại trạng thái bình thường mới.

Với hành khách đi trên các tuyến vận tải liên tỉnh, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu: Tuân thủ “thông điệp 5K”, khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.