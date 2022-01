Hà Nội chìm trong đợt rét lạnh đầu năm 2022

Vào các ngày 15/1 - 18/1, khu vực Tây Bắc có khả năng chịu tác động kết hợp của rãnh thấp trong đới gió tây trên cao nên sẽ mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, có nơi cao hơn. Bắc Bộ trong 10 ngày tới duy trì ngưỡng nhiệt trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Người đi tập thể dục tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm mặc áo ấm để chống lại những cơn gió mạnh. Thời kỳ 11 ngày cuối tháng 1 (từ ngày 21 - 31/1/2022), nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 - 1 độ C, các nơi khác cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ phổ biến dưới 15mm, vùng núi phía bắc 15 - 30mm. Lượng mưa ở bắc Trung Bộ phổ biến dưới 15mm, trung và nam Trung Bộ từ 20-40mm, có nơi cao hơn.

Từ ngày 1/2 - 10/2, nhiệt độ trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cao hơn từ 0,5 - 1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.