Hà Nội: Cháy nhà 4 tầng trên phố Minh Khai

Nhận được tin báo, Công an phường Minh Khai cùng bảo vệ dân phố đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sơ tán người dân và tổ chức cứu hỏa.

Sau đó, Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm, Công an quận Hoàng Mai... điều 6 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường.