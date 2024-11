Hà Nội chấm dứt loạt dự án chuyển đổi đất nông nghiệp có sai phạm

Loạt dự án chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp thành mô hình kinh tế trang trại, cây xanh đô thị… tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) bị chấm dứt hoạt động do có sai phạm về trật tự xây dựng, đất đai. UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) vừa có quyết định về việc hủy bỏ quyết định số 9878 ngày 28/12/2018 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp thực hiện mô hình trồng cây xanh đô thị tại thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp do bà Phạm Thị Thanh Chiều làm chủ dự án. Lý do thu hồi, chủ dự án không thực hiện đúng các nội dung dự án đã được UBND huyện phê duyệt, có vi phạm về trật tự xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai. Theo đó, UBND huyện Thanh Trì yêu cầu UBND xã Tam Hiệp hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm về trật tự xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật. UBND huyện Thanh Trì cũng quyết định bãi bỏ quyết định 7942 ngày 14/11/2018 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo mô hình kinh tế trang trại tổng hợp tại thôn 1, xã Đông Mỹ do ông Nguyễn Minh Thành làm chủ dự án. Lý do chủ dự án không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án. Đến nay, Hợp đồng cho thuê đất của chủ dự án và UBND xã Đông Mỹ tại vị trí thực hiện dự án đã hết hiệu lực từ tháng 3/2022 nhưng không được đơn vị quản lý tiếp tục cho thuê theo quy định. Trước đó, UBND huyện Thanh Trì có quyết định bãi bỏ quyết định số 111 ngày 21/01/2009 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt dự án chuyển đổi ruộng trũng cấy hai vụ lúa có năng suất bấp bênh sang trồng cây ăn quả, cây cảnh tại xã Đông Mỹ do ông Nguyễn Tấn Nghị làm chủ dự án. Lý do là chủ dự án không thực hiện đúng các nội dung dự án đã được UBND huyện Thanh Trì phê duyệt, có vi phạm về trật tự xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai. Ngày 20/5/2024, huyện Thanh Trì đã lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện dự án chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp của ông Nguyễn Tấn Nghị tại xã Đông Mỹ. Lãnh đạo huyện Thanh Trì yêu cầu UBND xã Đông Mỹ hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm về trật tự xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất nông nghiệp tại vị trí nêu trên theo quy định hiện hành. Ngoài ra, Phòng Tài nguyên và Môi trường Thanh Trì có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn UBND xã Đông Mỹ xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả về UBND huyện. Đình Phong