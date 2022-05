Hà Nội cấm mang chó mèo, loa công suất lớn vào phố đi bộ hồ Gươm

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong thời gian hoạt động của không gian đi bộ phải kê khai, đăng ký kinh doanh, chỉ được phép kinh doanh các mặt hàng phù hợp với quy hoạch theo phương án tổ chức hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch được TP Hà Nội phê duyệt; kinh doanh đúng giờ; không bày hàng hóa, vật dụng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; bảo đảm an toàn khi sử dụng điện, an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn thực phẩm.

Tổ chức, cá nhân trông giữ phương tiện giao thông phải được cấp phép, không thu phí trông giữ xe quá giá quy định tại các tuyến phố phụ cận với các tuyến phố trong không gian đi bộ...

TRUNG DŨNG