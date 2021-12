Hà Nội cách ly tập trung người về từ nước có Omicron, Bộ GTVT đề xuất bỏ

Your browser does not support the audio element.

Ngày 29/12, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ.

5 quốc gia và vùng lãnh thổ đồng ý nối lại đường bay quốc tế

Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết, ngay sau khi Bộ Y tế ban hành văn bản số 10688 hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam gửi thư ngay trong ngày 17/12/2021 tới Nhà chức trách hàng không các nước và vùng lãnh thổ đề nghị thống nhất kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách đã được phê duyệt.

Bộ GTVT cũng đã làm việc với đại diện Đại sứ quán các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam để thúc đẩy các bên sớm trả lời về kế hoạch nối lại các chuyến bay thường lệ đến Việt Nam.

"Đến nay, có 5 nước và vùng lãnh thổ gồm Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Campuchia và Đài Loan (Trung Quốc) đã cơ bản thống nhất với kế hoạch nối lại chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ của Việt Nam" - Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nói và cho biết nhà chức trách hàng không Thái Lan hiện đang tiếp tục trao đổi với Cục Hàng không Việt Nam về kế hoạch bay cụ thể.