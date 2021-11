Hà Nội bất ngờ dừng yêu cầu cách ly người về từ TPHCM, các tỉnh phía Nam

Your browser does not support the audio element.

Nội dung nêu trên thể hiện trong Công điện số 24/CĐ-UBND về việc triển khai giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao từ các địa bàn có dịch trở về thành phố, được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành ngày 18/11. Công điện đã được gửi tới các cơ quan liên quan.

Tại công điện này, TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan dừng triển khai nội dung tại mục 2.3 của Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 16/11/2021. Như vậy, người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh về Hà Nội từ khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, hoặc đến từ TPHCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai… sẽ không phải cách ly 7 ngày tại nhà hoặc nơi cư trú như quy định đưa ra hai ngày trước.