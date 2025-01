Hà Nội: Bảo đảm an ninh lễ diễu hành rước cúp vô địch ASEAN Cup 2024 của tuyển Việt Nam

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường để chuẩn bị đón đội tuyển Việt Nam từ sân bay Nội Bài về Văn phòng Chính phủ. Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội thông tin, sau khi xuất sắc giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ ba trong lịch sử (2008, 2018 và 2024), đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ về nước trên chuyến bay VN610, dự kiến cất cánh lúc 12h20 ngày 6/1 từ sân bay Suvarnabhumi (Bangkok) và hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 14h45 cùng ngày. Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội bảo đảm an toàn cho lễ đón đội tuyển bóng đá Việt Nam (Ảnh: Cảnh sát giao thông Hà Nội). Theo đó, chương trình đón đội tuyển sẽ do Cục Thể dục Thể thao chủ trì, với điểm nhấn là lễ diễu hành rước cúp vô địch ASEAN Cup 2024. Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, sau khi nắm được thông tin, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông cho lộ trình đón đoàn từ sân bay Nội Bài về Văn phòng Chính phủ. Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến nghị người dân tham gia cổ vũ, động viên đội tuyển Việt Nam cần tuân thủ nghiêm các quy định của luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, chấp hành sự điều tiết của lực lượng chức năng, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp trong ngày hội chào đón đội tuyển trở về.