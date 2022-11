Hà Nội: Bác thông tin "15 tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn... không xin xỏ"

Công an thành phố Hà Nội khẳng định, việc người dân tự ý lan truyền thông tin mang tính cảnh báo tội phạm, xử lý vi phạm nồng độ cồn là cần thiết, nhưng cần bảo đảm tính chính xác (Ảnh minh họa).

Theo cơ quan chức năng, hiện tại, Công an TP Hà Nội đang thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023, bắt đầu từ 15/11/2022 đến 5/2/2023.

Cũng theo vị này, đối với các kế hoạch mang tính chuyên môn, như cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kế hoạch 141… Công an thành phố sẽ phối hợp cùng các cơ quan báo chí chủ động tuyên truyền, lan tỏa hoặc qua wesite chính thức của công an thành phố. Người dân cần chủ động nắm bắt, phân biệt thông tin để phối hợp cùng cơ quan chức năng trong việc thực thi pháp luật.

Theo đó, trong thời gian này, tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền gương người tốt việc tốt, các mô hình điểm, cách làm hay... về tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm để tạo sức lan tỏa, nhân rộng.

Về kế hoạch tuần tra kiểm soát, Phòng CSGT luôn công khai trên các wesite Công an TP Hà Nội. Đối với những chuyên đề trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, trong đó có tăng cường xử lý nồng độ cồn mang tính nghiệp vụ vẫn được Phòng CSGT, công an quận, huyện, thị xã và các tổ công tác chuyên đề thực hiện bình thường.

Công an TP Hà Nội cho biết việc người dân tự ý lan truyền thông tin mang tính cảnh báo tội phạm, xử lý vi phạm nồng độ cồn là cần thiết, nhưng cần bảo đảm tính chính xác.