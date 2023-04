Hà Nội: 5 ô tô đâm liên hoàn ở đường trên cao

Thời gian trên, ô tô BKS 90H-023.XX do anh T.Q.H. (SN 1982, ở Thái Nguyên) điều khiển, xảy ra va chạm với ô tô BKS 30G-059.XX do anh B.T.N. điều khiển; ô tô BKS 30L-43XX do anh Đ.T.Đ. lái; ô tô BKS 22A-108.XX do anh H.D.M. điều khiển và ô tô BKS 88A-507.XX do anh T.A.T. cầm lái.