Hà Nội: 20 người ở chung cư hạng sang bị "tung" số điện thoại lên web sex

Bà T.T.T.T (38 tuổi, trú tại chung cư 6th Element, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) và nhiều cư dân đang sinh sống tại chung cư 6th Element vừa đồng loạt gửi đơn tới Công an quận Tây Hồ, Công an phường Xuân La và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đề nghị điều tra, làm rõ sự việc nhiều cư dân cùng tòa nhà bị tung số điện thoại lên web đen, web sex.

Những ngày qua, nhóm cư dân này liên tục bị gọi điện, nhắn tin quấy nhiễu từ nhiều số điện thoại lạ "gạ gẫm".

"Sự việc khiến cư dân chúng tôi vô cùng hoang mang, lo sợ vì bị ảnh hưởng tới cuộc sống, cũng như an toàn tính mạng. Chúng tôi đề nghị công an vào cuộc điều tra, làm rõ kẻ tung tin gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, sự an toàn của chúng tôi", bà T. đại diện cho các cư dân nêu ý kiến.