Hà Nội: 19 nam, nữ bay lắc trong quán karaoke "đang sửa chữa"

Công an Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke New York (292 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) có dấu hiệu tổ chức sử dụng, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Công an quận Hoàn Kiếm đã lập kế hoạch triệt phá tụ điểm này.

Khoảng 4h30 ngày 15/8, tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm tiến hành kiểm tra quán karaoke New York. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại phòng 1 có 19 người (9 nam, 10 nữ) đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ 13,611 gam MDMA, 3 vỏ túi trà dâu "nước vui" chứa ma túy và nhiều đồ vật liên quan đến việc sử dụng ma túy.