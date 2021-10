Hà Nội: 100% hộ kinh doanh chợ quận Tây Hồ cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm

Nhờ việc vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người kinh doanh trong các hộ gia đình, kết quả là 100% các hộ kinh doanh tại chợ ký cam kết và thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm, không tiêu thụ các sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Sở Chỉ huy phòng, chống dịch quận cũng triển khai hiệu quả mô hình “Bếp ăn 0 đồng” cung cấp bữa ăn với thực đơn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng đến các lực lượng trực chốt, người dân gặp khó khăn, mất việc trên địa bàn quận.

Trong 9 tháng vừa qua, quận tổ chức 1.000 lượt kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm, xử lý 232 cơ sở vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 759 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa trị giá hơn 180 triệu đồng và tiêu hủy 1.535 kg sản phẩm các loại không đảm bảo an toàn. Nhờ đó, trên địa bàn không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào, không có cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm nghiêm trọng. Toàn quận cấp 289 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đạt 96.6% tổng số cơ sở thuộc diện được cấp.