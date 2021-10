Hà Nam: TP Phủ Lý đã có 174 giáo viên và học sinh mắc COVID-19

Trải qua 42 ngày bùng phát đợt dịch mới, toàn TPPhủ Lý đã ghi nhận 473 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 63 học sinh tiểu học, 53 học sinh THCS, 17 học sinh THPT, 34 trẻ em mầm non, 7 giáo viên, 29 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, 270 lao động tự do.

Từ cuối tháng 9, sau khi chùm COVID-19 cộng đồng bùng phát, tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo dừng hoạt động giáo dục và đào tạo trực tiếp cho trẻ mầm non, học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn (chuyển sang học trực tuyến). Riêng với số giáo viên và học sinh phải điều trị, cách ly trong diện F0, F1 sẽ thực hiện giảng dạy và học tập bù sau khi đảm bảo điều kiện.

Kể từ ca bệnh BN687.470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 19/9 đến sáng 31/10, Hà Nam ghi nhận 943 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã. Đã có 685 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh và ra viện. Số còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

