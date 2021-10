Hà Nam phát hiện 372 F0 ở khu phong tỏa và tại nhà trong đợt dịch mới

Tích cực cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng, chống dịch trên các phương tiện truyền thông chính thống để hiểu rõ, thực hiện đúng khuyến cáo, không chủ quan trước dịch bệnh nhưng cũng không quá hoang mang, lo lắng. Tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch. Thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K, chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch của địa phương với tinh thần: Vừa là giúp đảm bảo an toàn cho bản thân, cho người thân trong gia đình vừa là trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội.

Xem video đang được quan tâm: