Hà Nam ghi nhận thêm 36 trường hợp dương tính, chủ yếu là công nhân

Trước diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn, tỉnh Hà Nam đã kích hoạt 20 khu cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp quản lý và duy trì hoạt động.

Tại các khu cách ly, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để các công dân cách ly sinh hoạt thoải mái. Hàng ngày, các suất ăn được chuẩn bị chu đáo, thực đơn được thay đổi hợp khẩu vị bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn phòng chống dịch trong suốt quá trình chế biến, vận chuyển, cấp phát đến từng khu vực nơi cách ly.

Đối với các trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú, các địa phương đã tăng cường công tác quản lý, giám sát. Theo đó, việc cách ly thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế; Phải treo biển "Gia đình đang có F1 cách ly y tế" (Đối với đối tượng F1); treo biển "Gia đình đang có người cách ly y tế" (Đối với F2 và các trường hợp khác); huy động sự giám sát của người dân; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành quy định của người thực hiện cách ly.

