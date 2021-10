Hà Nam bất ngờ phát hiện 7 ca cộng đồng chưa rõ nguồn lây

Kể từ ngày 21/9 khi chùm COVID-19 cộng đồng bùng phát, tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo dừng hoạt động giáo dục và đào tạo trực tiếp cho trẻ mầm non, học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn (chuyển sang học trực tuyến). Riêng với số giáo viên và học sinh phải điều trị, cách ly trong diện F0, F1 sẽ thực hiện giảng dạy và học tập bù sau khi đảm bảo điều kiện.

