Hà Lê cưới bạn gái kém 13 tuổi

Trước đó, cả hai tổ chức lễ đính hôn hôm 28/1 tại Hà Nội. “Năm mới, cuộc sống tôi cũng sang một trang mới”, Hà Lê chia sẻ.



Hà Lê và Gia Linh sống chung được hơn một năm tại Hà Nội. Ca sĩ cho biết anh và vợ từng trải qua những mâu thuẫn rồi lại làm hòa, dần học cách chấp nhận cả ưu và khuyết điểm của nhau để chung sống lâu dài.