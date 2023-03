Hà Lan chuẩn bị áp lệnh cấm xuất khẩu bán dẫn sang Trung Quốc

ASML dự đoán sẽ phải xin giấy phép để xuất khẩu máy móc, nhưng điều này không ảnh hưởng đến hướng dẫn tài chính năm 2023 của hãng. ASML thống trị thị trường in thạch bản – những chiếc máy có giá hàng trăm triệu USD. In thạch bản là quá trình sử dụng ánh sáng để in các mẫu mạch cực nhỏ lên các tấm silicon một cách liên tục.

Công ty kỳ vọng doanh số tại Trung Quốc không thay đổi nhiều, ở mức 2,2 tỷ EUR vào năm 2023. Các khách hàng lớn của ASML như TSMC hay Intel đều đang muốn gia tăng công suất. ASML chưa bao giờ bán máy in EUV cho khách hàng ở Trung Quốc. Phần lớn các máy DUV đều bán cho các nhà sản xuất chip kém hiện đại hơn tại đây. Các khách hàng Hàn Quốc lớn nhất của ASML – Samsung và SK Hynix – sở hữu năng lực sản xuất lớn ở đại lục.