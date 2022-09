Hà Kiều Anh nói gì khi bị chê chấm hoa hậu kém chuyên nghiệp?

Hoa hậu Việt Nam 1992 cũng nói thêm: "Nếu thật sự cho rằng một khoảnh khắc tôi cầm điện thoại như vậy để đánh giá tôi không tập trung chấm thi thì không đúng. Bởi thật ra các bạn thí sinh cũng biết, tôi là người theo các bạn từ đầu đến cuối, tôi không hề vắng mặt trong bất kỳ buổi chấm thi nào.

Và tôi cũng đã gần gũi, trao đổi với các em trong tất cả các buổi chấm thi, kể cả buổi chấm thi mặt mộc hay trò chuyện để biết rõ hơn về hoàn cảnh gia đình và tính cách của mỗi em. Điều đó là có thật và tôi luôn luôn cảm thấy đã hoàn thành tốt trách nhiệm".

Clip: Hà Kiều Anh nói rõ hành động bấm điện thoại gây tranh cãi.

C.H

Theo Vietnamnet