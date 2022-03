Hà Hương: Từ 'Nguyệt thảo mai' đến bà trùm xã hội đen ở 'Bão ngầm'

Đến giờ hầu hết các phân đoạn của tôi chỉ quay một lần duy nhất. Nếu thực sự phải diễn thì không phải là mình, khi hóa thân vào nhân vật thì khoảnh khắc đó chỉ trải qua 1 lần. Chính vì thế các phân đoạn gay cấn tôi hầu như không phải quay lại lần thứ 2 do đã chuẩn bị 70% trước đó. Dường như tôi có một bản năng diễn, khi vào quay tôi gần như lên đồng và không còn là mình nữa.

Phim còn dài lắm nên mọi thứ cứ phải từ từ và tôi không thể giải thích hay trả lời cặn kẽ cho tất cả khán giả được. Tôi là người không hay đôi co và cũng không đôi co được với ai. Cứ chỉ nói đến câu thứ 2, thứ 3 là tự nhận "Em sai rồi". Tôi khác Nguyệt hay Xuân ở chỗ ngoài đời không tranh cãi được với ai, có bao nhiêu rắc rối là tránh xa. Ngoài đời tôi rất hèn (cười).

- Còn áp lực từ phía khán giả đối với chị thì sao, nhất là khi họ đã quen với vai Nguyệt thảo mai của chị và dễ có sự kỳ vọng hay so sánh với vai diễn mới này?

- Là diễn viên bản năng, trở lại sau nhiều năm vẫn diễn như lên đồng vậy sau Bão ngầm khán giả sẽ gặp lại chị nhiều hơn trên phim hay Hà Hương sẽ lại ở ẩn như trước?

Câu chuyện lựa chọn phim hay ở ẩn không phụ thuộc vào mình mà là vạn sự tùy duyên. Tôi không quá kỳ vọng vào mọi thứ mà một phim nào đó mang đến mà chỉ dựa vào sự nỗ lực mỗi ngày của mình. Đến tận bây giờ tôi sống mỗi ngày đều với sự biết ơn khán giả, biết ơn mọi người vẫn còn yêu thương, quan tâm đến mình. Tôi an yên vui vẻ bên những gì mình có. Tôi khao khát được diễn lắm chứ do vậy bất cứ khi nào có cơ hội đóng phim tôi đều nhận, vai nào cũng nhận với suy nghĩ cống hiến để trả ơn cho tất cả những người yêu quý mình. Mọi thứ đã có vũ trụ cho đặt, mình cứ an yên tận hưởng, kể cả có được sự ủng hộ hay không của mọi người.

- Trong lần trở lại của chị với nghề diễn, ông xã có vai trò như thế nào?

Ông xã đang rửa bát cho vợ mà đến giờ phim chiếu thì hô lên: 'Vợ ơi đến giờ phim rồi' (cười). Ông xã tôi rất kiệm lời nhưng những hành động đơn giản như vậy là có thể hiểu cả gia đình đã ủng hộ mình như thế nào. Đến giờ chiếu phim là cả nhà tắt đèn ngồi xem, thấy mình trên phim là giơ máy chụp chụp quay quay. Tôi đang có một gia đình đầy đủ và viên mãn nên với một người như mình tôi thấy chẳng có gì phải đi so sánh với ai cả.

Nhà có rồi, xe có rồi, ti vi cũng có như mọi người (cười lớn). Cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, cả gia đình đi du lịch cùng nhau, không có khuyên tai vòng vàng thì vẫn có bánh và hoa. Đối với mình, hạnh phúc không cầu kỳ, xa hoa mà đơn giản lắm, nhất là khả năng của mình không thể sống xa hoa như mọi người. Tôi thấy rằng đồ mình mặc với tình yêu thương của mọi người với bộ quần áo 100-200 triệu mà mình phải lăn lộn vất vả thì cũng như nhau cả. Với tôi vẻ đẹp không toát ra từ bên ngoài mà đến từ sự gần gũi, ấm áp và chia sẻ của mọi người.

