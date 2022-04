Hà Hồ đáp trả chỉ trích 'mang con đi làm' bằng clip quậy tới bến

Cặp sinh đôi nhà Hồ Ngọc Hà là một trong những thế lực nhí được quan tâm nhất nhì Vbiz. Mới đây, khi mẹ Hà Hồ chia sẻ ảnh hậu trường buổi chụp ảnh với 2 chị em Lisa - Leon, cư dân mạng lại được dịp cười bò.

Hóa ra đằng sau những hình ảnh lung linh trên mạng là thái độ "bất hợp tác" đáng yêu của Lisa và Leon.



Với concept chụp ảnh cùng quả bơ, cặp sinh đôi nhìn bụ bẫm và đáng yêu khiến dân mạng thả tim rần rần.