Hà Hồ bất lực nhìn túi hiệu 100 triệu bị 'giày xéo' như đồ chợ

Vậy nhưng vì "thủ phạm" là 2 con nên người đẹp cũng không nỡ ngăn cản, chỉ biết quay lại video và ngậm ngùi bỏ qua.



Được biết, chiếc túi này nằm trong Bộ sưu tập capsule mới nhất của nhà mốt Gucci.

Your browser does not support the video tag.

Vì thấy chiếc túi của mẹ Hà quá đẹp, 2 nhóc tỳ tò mò, thích thú vày vò từ quai xách đến chiếc túi, thậm chí dùng chân... giẫm đạp quai túi không biết tiếc.



Còn nhớ mẫu túi Book Tote Bag "siêu to khổng lồ" của Dior được nhiều sao Vbiz yêu thích vì có thể đựng được nhiều đồ, và Hà Hồ cũng không ngoại lệ. Giá của nó vào khoảng hơn 70 triệu đồng....