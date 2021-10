Hà Đông phong tỏa 1 salon tóc, khẩn tìm người vì ca Covid-19

Khẩn tìm người liên quan F0 ở Hà Đông



Sáng 27/10, chủ tịch UBND phường Mộ Lao, quận Hà Đông xác nhận với Nhịp Sống Việt, lực lượng chức năng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 52 hộ dân trong ngõ (cụt) tại tổ 9 phường Mộ Lao và những người liên quan đến quán cắt tóc gội đầu trong ngõ 140 Trần Phú (nơi bệnh nhân đến cắt tóc, gội đầu).



Cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa 2 địa chỉ trên. Đồng thời phát đi thông báo về việc tìm người liên quan đến cửa hàng cắt tóc Số 55 ngõ 140 Trần Phú - Tổ 8 trên địa bàn phường Mộ Lao.



Trước đó, tối ngày 26/10/2021, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nôi thông báo ca nhiễm Covid-19. Đó là bệnh nhân P.A.B, sinh năm 1980. Địa chỉ: Tổ9, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Tối ngày 23/10/2021 bệnh nhân có đến cửa hàng cắt tóc Số 55 ngõ 140 Trần Phú - Tổ 8 – Phường Mộ Lao – Q.Hà Đông - TP. Hà Nội (hàng cắt tóc có bản dưa cà) để cắt tóc, gội đầu.



Qua kiểm tra, trước khi bị phong tỏa, đã có nhiều người dân đến cửa hàng cắt tóc, dẫn đến có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.



Để kiểm soát dịch bệnh nhằm hạn chế lây lan ra cộng đồng, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 đề nghị người dân trên địa bàn phường đã đến cửa hàng cắt tóc Số 55 ngõ 140 Trấn Phủ - Tố 8 - Phường Mộ Lao -Q.Hà Đông - TP. Hà Nội (cửa hàng cắt tóc có bán dưa cả) trong khoảng thời gian từ tối ngày 23/10/2021 đến 21h ngày 26/10/2021 liên hệ ngay Trạm y tế phường để được tư vấn.



Các thông tin liên quan đến dịch bệnh đề nghị liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng 02433560177 hoặc 0982656624.



Ổ dịch ở Quốc Oai xác định 3.703 người liên quan



CDC Hà Nội cho biết, đến tối 26/10 đã có 30 trường hợp là F0 liên quan tới ổ dịch huyện Quốc Oai. Các ca bệnh phân bổ tại huyện Quốc Oai (20 ca), Thanh Oai (6 ca), Hà Đông (2 ca), Sơn Tây (1 ca) và Ba Đình (1 ca).



Trong đó, các ca bệnh phân bổ theo cơ quan làm việc và địa điểm ghi nhận gồm: Công an huyện Quốc Oai (4 trường hợp), Toà án huyện Quốc Oai (6 trường hợp), UBND thị trấn Quốc Oai (1 trường hợp), Công an thị trấn Quốc Oai (1 trường hợp), Công an xã Liệp Tuyết (1 trường hợp), Chi cục Thi hành án huyện Quốc Oai (1 trường hợp), Toà án huyện Thanh Oai (1 trường hợp).



Cũng theo báo cáo của CDC Hà Nội, liên quan đến ổ dịch ở Quốc Oai đã xác định được 676 F1, trong đó 625 trường hợp cho kết quả âm tính, 28 kết quả dương tính. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng xác định đã ghi nhận 3.703 người liên quan, trong đó 3.381 mẫu cho kết quả âm tính, 1 dương tính.



Đánh giá về ổ dịch ở Quốc Oai, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, qua điều tra về nguồn lây của ổ dịch này, bước đầu có thể dự đoán là từ người đàn ông có địa chỉ ở thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai. Bệnh nhân này đã lây cho vợ, 2 con và 2 hàng xóm. Tuy nhiên, đối với ca bệnh này, hiện chưa xác định được nguồn lây từ đâu.



Còn ca bệnh chỉ điểm là một phụ nữ ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai vì bị ho, sốt.



"Trong thời gian tới, ổ dịch này vẫn sẽ ghi nhận thêm các ca bệnh lẻ tẻ nhưng khó bùng phát mạnh vì hiện đã rà soát, khoanh vùng, điều tra được gần như hết các trường hợp F1 và người có liên quan”, ông Tuấn nói với Vietnamnet.