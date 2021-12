"Hà bá" phá nát bờ kè, dân lo sợ mất đường vào làng

Your browser does not support the audio element.

Ghi nhận của phóng viên tại đoạn sông Vu Gia thuộc thôn Khương Mỹ (xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), bờ sông bị sạt lở dài hàng chục mét, nhiều diện tích đất bị lấn sâu với chiều rộng gần 3 m.

Bờ sông Vu Gia ở thôn Khương Mỹ bị sạt lở dài hàng chục mét, nhiều diện tích đất bị lấn sâu vào bên trong.

Có điểm sạt lở lấn sâu vào trong, cách đường khoảng 4 m, hở hàm ếch và đang có dấu hiệu tiếp tục sạt lở. Các bụi tre được người dân trồng để chống xói mòn đã bị bật gốc nằm trơ trọi khắp nơi.

Mặc dù xung quanh bờ sông có bờ kè bằng đá nhưng đã xuống cấp và bị nước lũ đánh nát, cuốn trôi đá xuống lòng sông. Có đoạn bờ kè bị nứt gãy, nước ăn sâu vào phần móng của con đường, xói mòn đất tạo thành một khoảng trống lớn, dự báo nguy cơ tiếp tục bị ăn sâu trước những đợt lũ tiếp theo.