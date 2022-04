Hà Anh - Xuân Lan 'vỗ mặt' nhau chan chát dù show đã hạ màn?

Thời gian qua, Hà Anh - Xuân Lan trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục cãi cọ căng thẳng.

Không chỉ dừng lại ở drama show thực tế The Next Gentleman, cặp chân dài còn dằn mặt, "dạy dỗ" đối phương trên MXH.

Ở những tập đầu tiên của The Next Gentlemen, Hà Anh từng tố Xuân Lan bắt nạt các học trò cô, thậm chí xúc phạm một mẫu nam dân tộc thiểu số.

Bị đàn em đăng đàn dằn mặt, Xuân Lan móc mỉa bằng cách gọi ngược lại là "chị", hay dùng cụm từ "người đàn bà tri thức", "chơi dơ", "ăn vạ", "như Chí Phèo"... để nói về đối phương.

Thậm chí, cô còn khẳng định mình và Hà Anh "không đội trời chung", tố đàn em thiếu chuyên nghiệp khi ghi hình...

Trải qua những tập phát sóng của The Next Gentlemen, cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" này liên tục chiếm spotlight với những phát ngôn khó nghe dành cho nhau.