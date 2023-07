Hà Anh Tuấn vướng tranh cãi khi song ca cùng MONO

Thật ra, việc một ca sĩ bị hụt hơi trong tiết mục biểu diễn của mình là điều dễ hiểu. Thậm chí là ca sĩ ngôi sao. Bởi giọng hát phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố từ phong độ, sức khỏe đến cảm xúc. Chưa kể, nếu đã có một khoảng thời gian dài biểu diễn trên sân khấu, giọng hát chắc chắn giảm độ sau khi quá "nhiệt" với các tiết mục trước đó.

Việc Hà Anh Tuấn hụt hơi cũng không có gì đáng tranh cãi. Và quan trọng nhất, thẩm mỹ thưởng thức âm nhạc của mỗi khán giả hoàn toàn khác nhau. Việc thích người này không thích người kia, dù đó có là một ngôi sao chăng nữa, cũng là điều dễ hiểu.

Theo Người lao động