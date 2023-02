Hà Anh Tuấn và Đen Vâu tiếp sức 'Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly'

Kitaro mang đến một năng lượng mới cho khán giả

Âm nhạc của Kitaro được Hà Anh Tuấn “làm mới” bằng cách viết lời Việt cho 2 bản hòa tấu Koi và Silk Road với tên tiếng Việt Ánh Trăng Tan và Đường Tơ Lụa Đường Cố Hương. Kết thúc màn trình diễn của Kitaro, Hà Anh Tuấn cover ca khúc Tình Ơi Xin Ngủ Yên và sự xuất hiện của Đen Vâu khiến khán giả thực sự vỡ òa một lần nữa.



Màn kết hợp của Hà Anh Tuấn và Đen Vâu khiến khán giả vỡ òa

Hà Anh Tuấn cho biết anh rất trân trọng Đen không chỉ về âm nhạc mà cả về tâm hồn và tính cách. Anh cho biết thêm ngay khi ngỏ lời mời Đen Vâu tham gia Chân Trời Rực Rỡ, Đen đã lập tức nhận lời, trong đêm diễn thứ 2, rapper Đen Vâu đã "bị ép" chia sẻ cảm xúc suy nghĩ của mình: "Đen lên đây với tâm thế để hát nhưng anh Tuấn bắt nói nên không biết phải nói gì. Em cảm ơn anh Tuấn đã cho em cơ hội đứng đây để mang nhạc Rap đến Ninh Bình, lần đầu tiên em được hát ở đây. Đen thấy anh Tuấn hạnh phúc vì có những người thân này, Đen nghĩ mọi thứ đến từ tinh thần, khối óc và đôi tay. Tinh thần những người đang ở đây rất sung túc và Đen tin khối óc và đôi tay sẽ có nhiều sức mạnh. Anh Tuấn nên trân trọng những con người này. Khán giả của anh Tuấn là ước mơ của rất nhiều nghệ sĩ, trong đó có Đen, những hán giả sẵn sàng bỏ thời gian tiền bạc, từ khắp mọi miền Tổ quốc để đến đây"

Your browser does not support the video tag.

Clip Đen Vâu chia sẻ về Hà Anh Tuấn

Màn kết hợp của Hà Anh Tuấn và Đen Vâu tưởng chừng không liên quan nhưng lại tạo được một hiệu ứng thú vị. Nếu như ở đêm đầu tiên, Hà Anh Tuấn và Đen Vâu đã trích 500 triệu làm quỹ học bổng tiếp sức đến trường cho các em tại Ninh Bình và Quảng Ninh, thì ở đêm thứ 2 nam ca sĩ lại rủ rê rapper thêm 500 triệu để ủng hộ cho chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly.

Nam ca sĩ cho biết xúc động khi theo dõi các chương trình đoàn tụ, nhất là những người con tìm được về với mẹ sau hàng chục năm thất lạc và không có gì hạnh phúc hơn thế.

"Khi tất cả chúng ta còn sức thì hãy tiếp sức những người làm những việc thiêng liêng như thế. Một lần nữa khán giả đã đóng góp 500 triệu cho Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly" - ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ trong đêm nhạc.