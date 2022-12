Hà Anh Tuấn: 'Gia đình tôi còn không mua được vé xem concert'

Ngay khi vừa công bố thông tin bán vé về concert Chân Trời Rực Rỡ đã nhận được sự quan tâm của công chúng, và số lượng vé được bán hết chỉ trong "chớp mắt". Chính điều này đã khiến nam ca sĩ và ekip bị nhiều người quen trách mắng, đến ngay cả mẹ và dì của Hà Anh Tuấn cũng không thể mua được vé để đi xem.



Đây cũng là concert mà nam ca sĩ sẽ trình diễn những ca khúc hoàn toàn mới

Nam ca sĩ bộc bạch: "Tôi biết nhu cầu khán giả muốn trải nghiệm âm nhạc lần này rất lớn nhưng sức tổ chức, sức hát của tôi cũng có hạn. Nếu mở ra đêm thứ 3,4,5,6,7,8...thì số lượng khán giả vẫn có thể đầy nhưng nó sẽ mất hay. Sức của tôi cũng không thể được, tôi không làm nghệ thuật theo cách ấy được. 2 đêm là đã vượt quá cảm xúc, với kinh nghiệm của tôi thì để hát được đêm đó, 1 tháng trước show tôi phải trở thành người vô hồn để lên sân khấu nạp những năng lượng mà khán giả truyền cho mình.