Hà Anh Tuấn 'đuổi' fan ra khỏi đêm nhạc của mình: Chuyện gì thế này?

"Thế nhưng hôm nay lên Đà Lạt ai đi hai mình? Hai mình đâu? Rồi, bài hát này là dành cho hai mình!. Còn ai một mình thì tự tìm một nửa kia của mình mà ghép lại......" Màn tâm tình trên của Hà Anh Tuấn chủ đích là để giới thiệu màn trình diễn tiếp theo của mình khiến khán giả vô cùng thích thú.

Có thể nói, trong showbiz hiện tại Hà Anh Tuấn đã quá quen thuộc với khán giả yêu nhạc. Chẳng cần tạo ồn ào, thị phi hay chiêu trò.... nhưng tên tuổi anh chưa bao giờ hạ nhiệt.