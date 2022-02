Hà Anh tố Xuân Lan xúc phạm mẫu nam dân tộc thiểu số

Các thí sinh đi thi xứng đáng một sân chơi công bằng, bất luận sự mâu thuẫn của mentor của họ ra sao'.

Và cái bắt tay này có ý nghĩa 'So we shake on it?' (Chúng ta thỏa thuận với nhau về điều này?). Chứ hoàn toàn không phải là sự đồng thuận bắt tay về 'bè' của nhau hay gì hết. Từ xưa đến nay, Hà Anh chưa bao giờ ở bè phái với bất cứ ai.

Vì sao Hà Anh lại phải nói về điều này? Đó là vì dù máy quay có bắt được - nhưng chương trình không chọn edit vào - thì rất nhiều khoảnh khắc trong/ sau khi master class, trong phòng ngồi chờ..., trong vòng 2 ngày quay tập đó, thí sinh của team Hà Anh liên tục 'được' HLV Xuân Lan 'bắn tỉa' khi không có Hà Anh ở đó.

Ví dụ có thể nói ra, chị nói với thí sinh K'Brơi những câu nói mang tính xúc phạm đến dân tộc em, chị còn nói thêm: 'Em muốn đến đây thể hiện mình là người mẫu, hay bác sĩ thẩm mỹ, hay là những nét thẩm mỹ trên gương mặt em?'.

Hay đối với Minh Khắc: 'Sao em lúc nào cũng cười vậy? sao mà em cười răng trắng quá vậy?'. Đối với Gia Huy, chị nói: 'Em quá cũ rồi, chị không hiểu huấn luyện viên của em có thể làm gì với em để thay đổi được cho em!'.

Trong cái master class 'Bước chân đàn ông' ngắn gọn ấy là cơ hội để chị xoay xở bắn hạ sự tự tin và hy vọng của những chàng trai hai mấy tuổi. Ừ thì cứ cho đây là chiến lược của chị để thắng được team mạnh, nhưng người lớn, làm vậy có hay ho không?

Liên tục bị 'bắt nạt' hệt như những cảnh lớp học bắt nạt được tái hiện, body shaming, khi bước vào phòng với Hà Anh, các thí sinh của Hà Anh tinh thần rất xuống. Là những người đàn ông, họ cũng không nói nhiều, không đáp trả, trả treo lại với người nói họ, nhưng rõ ràng Hà Anh nhìn thấy tinh thần xuống hẳn.