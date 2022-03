Hà Anh phán tiếng Anh của Xuân Lan bằng 1 câu 'chí mạng'

Hà Anh cho rằng Xuân Lan không biết nói tiếng Anh, nên có thể loại Elia.



Và kết quả, Xuân Lan đã loại chàng trai Tây khỏi chương trình.

Clip: Xuân Lan loại Elia.

Nhiều người cho rằng Xuân Lan loại trai Tây team Hà Anh vì... không hiểu tiếng Anh, cho rằng đây là một quyết định cảm tính, thiếu công bằng.

Trước những tranh cãi, chỉ trích trên mạng xã hội, Xuân Lan mới đây có phản hồi trên trang cá nhân.