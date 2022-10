Hà Anh livestream: 'Chủ tịch Miss Grand tinh ranh, trả treo'

"Nếu ông thực sự là một leader, biểu tượng cho những sứ mệnh để nâng cao giá trị của phụ nữ, thì tôi mong ông chấp nhận rằng mình đã sai, và ông có thể xin lỗi Thiên Ân. Một người đứng đầu vẫn có thể sai, và điều này hoàn toàn bình thường.

Điều này không thể hiện sự yếu đuối, mà nó thể hiện sức mạnh. Tôi cho rằng ông có thể chấp nhận và xin lỗi Thiên Ân, cũng như khán giả yêu thích cuộc thi.

Đầu tiên, tôi nghĩ đây là điều cần phải có, vì nó thể hiện phép lịch sự, tôn trọng tối thiểu. Còn nếu như ông thông minh hơn, một phần nào đó ông sẽ lấy lại được tình cảm của những người ủng hộ, và có thể cứu vớt được danh tiếng của cuộc thi", cô nói thêm.



Hà Anh cho rằng ông Nawat cần xin lỗi Thiên Ân.