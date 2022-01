Hà Anh gây phẫn nộ khi bàn luận mẹ đẻ bé gái 8 tuổi

Tuy nhiên lập luận của Hà Anh lại càng khiến dư luận gay gắt hơn. Thậm chí, không ít người hâm mộ đã quyết định "quay xe" sau thời gian dài theo dõi và ủng hộ siêu mẫu.





Cư dân mạng khó chịu trước những lập luận của Hà Anh.

Liên quan đến vụ việc bé N.T.V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị "dì ghẻ" bạo hành dẫn tới tử vong, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra xử lý vụ việc.

Cụ thể, ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, "dì ghẻ") về tội "hành hạ trẻ em".



Hình ảnh về vụ việc bé gái 8 tuổi.

Đến ngày 31/12, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, bố bé V.A) do có hành vi đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Cho tới tối 1/1/2022, theo Tuổi Trẻ Online đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong lên Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM tiếp tục điều tra xử lý.