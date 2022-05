H'Hen Niê xử lý tinh tế dù gặp sự cố khi làm vedette

Cô đã thể hiện đúng tinh thần của BST là những đứa trẻ mang ánh sáng của thần mặt trời, mang tới niềm tin, ước vọng về một thế giới tươi đẹp, tỏa sáng ấm áp những tia sáng hy vọng, không còn bệnh tật, ô nhiễm...



Do lịch trình bận rộn nên phải đến ngày bế mạc, H'Hen Niê mới xuất hiện tại VIFW nhưng cô nhanh chóng "ẵm" luôn 2 vị trí vedette.