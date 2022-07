H'Hen Niê review vương miện Hoa hậu các Dân tộc: '2 tỷ 7 chào 3 tỷ'

Đồng thời, chiếc vương miện “Những đóa hoa nắng mai” của tân hoa hậu cũng được hé lộ.

54 dân tộc của Việt Nam được thể hiện bằng 54 viên ngọc trai. Phần trung tâm chiếc vương miện được thiết kế nổi bật với những viên đá và ngọc trai rực rỡ nhất, thể hiện sự nghị lực trên hành trình chinh phục ước mơ của các cô gái.