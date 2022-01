H’Hen Niê lột xác với hình tượng đả nữ

Được kỳ vọng trở thành đả nữ mới của điện ảnh Việt, bị đặt lên bàn cân so sánh với các hình tượng thành công khác điển hình như Ngô Thanh Vân, H’Hen Niê khiêm tốn chia sẻ: “Hen nghĩ để so sánh Hen và chị Ngô Thanh Vân là khập khiễng. Chị Vân là một biểu tượng của làng điện ảnh nước nhà. Hen là em út đi sau và nhìn vào những thành tựu mà chị đạt được để học hỏi và cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện bản thân mình hơn".

Your browser does not support the video tag.

H’Hen Niê trong phim '578'

Quỳnh An