H'Hen Niê hy sinh 'xế hộp' tiền tỷ vận chuyển quà cứu trợ: Nhìn xe tan nát mà thương

H'Hen Nie hy sinh 'xế hộp' tiền tỷ để vận chuyển quà cứu trợ, kết thúc từ thiện là đi bảo dưỡng luôn

Được biết quá trình biến 'bạch mã' của H'Hen Nie thành chiếc xe chi chít 'vết thương' là do khi đi vào các con hẻm nhỏ để gửi lương thực không may đã đụng tường nhà người dân khiến phần kính xe bị vỡ làm 2. Thêm nữa là do trong ngày nàng hậu đến bệnh viện Nhi Đồng 2 gửi quà hỗ trợ, chiếc xe đã bị cán vào một trụ chắn khiến xe bị xước và dính những vết bẩn khó tẩy rửa. Nghiêm trọng nhất là vào một ngày đẹp trời H'Hen Niê đẩy một lúc nhiều xe hàng khi đi chợ hộ cho người dân, chỉ với một phút không kịp giữ thăng bằng đã khiến xe hàng tuột khỏi tay và đâm sầm vào ô tô đang đậu. Kết quả là 'xế cưng' móp méo đến thương.