H'hen Niê: Đi dép tổ ong, không xài hàng hiệu, giản dị hiếm ai bằng!

Không chỉ sống giản dị, thậm chí có sở thích đi dép tổ ong, H'hen Niê không giấu việc cô luôn chi tiêu tiết kiệm cho bản thân nhưng với gia đình người đẹp lại không tiếc tiền. Cô từng bỏ ra 600 triệu đồng để sửa nhà sàn cho bố mẹ, rồi chi tiền xây một căn nhà sát cạnh nhà sàn với phong cách hiện đại để cả nhà sinh hoạt thoải mái.

Dép tổ ong là món đồ mà H’hen Niê hay dùng nhất mỗi khi đi chợ, siêu thị, thậm chí ra sân bay.

Nhưng cũng có nhiều người cho rằng, đó chỉ là sự làm màu, tô vẽ để lấy tình cảm khán giả. Hen tâm sự, nhiều lúc đọc những bình luận đó, cô cũng ức đến phát khóc. Nhưng giờ đây, người đẹp hiểu rằng mỗi người sẽ có quan điểm riêng. Do vậy, H’hen Niê chỉ cố gắng làm tốt việc của mình, luôn nghĩ tích cực để cuộc sống lẫn công việc thuận lợi.

Đây cũng là nguồn năng lượng mà cô mang đến mỗi khi xuất hiện trước công chúng hay trong mỗi livestream, lạc quan và hạnh phúc. Cô cho rằng, nếu mình xuất phát điểm là một người giàu rồi lại nghèo khó thì đôi khi sẽ có năng lượng tiêu cực nhưng từ khó khăn đi lên và được như bây giờ là ngoài sức tưởng tượng. Nhờ đó, nguồn năng lượng tích cực của Hen được lan tỏa và đón nhận.

H'hen Niê bình tĩnh, lạc quan sống giữa chốn showbiz lắm thị phi.

“Tôi cũng học những điều tích cực từ những bộ phim hay sách nên từ đó tích lũy cho mình nguồn năng lượng sống dồi dào. Những lúc bực, cáu điều gì, tôi đều nhanh chóng gạt đi để không ảnh hưởng đến cảm xúc quá nhiều. Tôi không nghĩ gì về hào quang showbiz, chỉ cố gắng sống tốt, hoạt động chăm chỉ và nỗ lực hết mình cho đam mê là đủ rồi”, H’hen Niê bộc bạch.

