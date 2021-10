H'Hen Niê để lộ gương mặt thảm thương như bị bạo hành, chuyện gì đây?

Mới đây trên trang cá nhân, H'Hen Niê khiến fan tá hỏa vì gương mặt chi chít vết bầm như mới bị bạo hành. Tuy nhiên, thứ "bạo hành" làn da của Hoa hậu Việt Nam 2017 là một thứ mà nhiều chị em phụ nữ đang sử dụng: máy hút mụn.

Sau khi dùng thử máy hút mụn mới mua, H'Hen Niê phải trả giá vì gương mặt chi chít vết bầm.



Chính Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 còn phải khẳng định mặt mình như vừa bị đánh với những vết thâm đau đớn.