H'Hen Niê đáp trả nghi vấn dàn dựng clip 'Việt kiều tặng quà'

Trước đó, vào chiều 18/2, H'Hen Niê xúc động chia sẻ niềm vui khi nhận được món quà từ người hâm mộ. Theo lời Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, đây là món quà một Việt kiều mang từ Mỹ về tới tận nhà cô.

"Vừa về đến nhà là Hen đã nhận được một món quà siêu bất ngờ luôn cả nhà ơi. Cảm xúc của Hen rất khó tả, xúc động với chiếc rương này. Hen xin gửi lời cảm ơn và trân quý sự yêu thương này", người đẹp chia sẻ.