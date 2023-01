H'Hen Niê chụp ảnh cưới: Thực hư về việc sắp lấy chồng?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip H'Hen Niê mặc váy cưới ở trời Tây kèm theo chú thích úp mở về việc nàng hậu chuẩn bị "theo chồng bỏ cuộc chơi" khiến dân mạng vô cùng bất ngờ.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip gây bão mạng xã hội vì lan truyền tin đồn H'Hen Niê sắp lấy chồng.



Fan trầm trồ trước nhan sắc khi diện váy cưới của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và bàn tán về chuyện hôn nhân.



Tuy nhiên, đây chỉ là hình ảnh hậu trường trong chuyến đi công tác Châu Âu của H'Hen Niê từ tháng 11/2022.