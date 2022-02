Gương mặt Á hậu biến dạng, "không nhắm mắt, không cười" sau thẩm mỹ

Cô Yulia cho biết hiện tại phần lớn gương mặt của cô đang ở vào trạng thái bất thường, cô không thể chuyển động cơ mặt được như trước, thậm chí mắt không thể nhắm kín lại. Sau khi trải qua những biến chứng vì phẫu thuật thẩm mỹ, cô Yulia đã phải chi ra số tiền tương đương hơn 620 triệu đồng với hy vọng có thể cải thiện những vấn đề biến chứng, nhưng kết quả đưa lại không đáng là bao.

Hiện giờ, cô Yulia quyết định đệ đơn kiện hai bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ cho cô trước đó. Dù vậy, phía hai bác sĩ tiến hành các can thiệp thẩm mỹ ban đầu cho cô Yulia lý giải rằng vấn đề gặp phải sau phẫu thuật phát sinh từ yếu tố cơ địa của cô Yulia, cũng như những vấn đề tiềm ẩn hiếm gặp ở cơ thể của cô, và họ không thể nào phát hiện ra được trước khi can thiệp thẩm mỹ.

Chia sẻ trên một kênh truyền hình của Nga, cô Yulia cho hay: "Tôi hiện có nhiều sẹo trên gương mặt, mắt không nhắm lại được, miệng không thể cười, không cử động được môi trên, nhiều phần trên gương mặt bị đơ cứng, không còn chuyển động các bó cơ bình thường được như trước, có chỗ còn hoàn toàn không thể nhúc nhích chuyển động.

Tôi đã âm thầm tiến hành các can thiệp thẩm mỹ sau khi các kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy rằng tôi hoàn toàn có thể thực hiện các can thiệp ấy với tỷ lệ an toàn cao. Trước đây, tôi cũng từng tìm tới can thiệp thẩm mỹ rồi, tôi từng nâng mũi và mọi việc diễn ra hoàn hảo, không để lại bất cứ vấn đề gì".