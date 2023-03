'Gửi thông báo vi phạm đến cơ quan công tác nếu cán bộ cản trở'

Sáng 22-3, UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm an toàn giao thông 2023.

Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường chủ trì, cùng tham dự có Ban An toàn giao thông TP, đại diện Sở GTVT TP, Công an TP.HCM, công an các quận huyện và UBND các quận huyện.

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng CSGT - Đường bộ đường sắt (PC08), cho biết thời gian qua xe cá nhân tại TP tăng nhanh. Trong khi đó, hạ tầng giao thông không kịp đáp ứng, vận tải hành khách công cộng chưa phát triển, chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại.