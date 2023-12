Gửi đơn kêu cứu, NSƯT Đỗ Kỷ tiếp tục được thông báo trượt NSND

“Ngay trong sáng 22/11 (lúc 10h24 phút), cán bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ, Bộ VHTTDL liên lạc với tôi qua điện thoại nói tôi thông cảm, gỡ hình ảnh tờ thông báo của Cục Nghệ thuật biểu diễn trên Facebook xuống vì hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân của tôi do cán bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ để lẫn vào tập hồ sơ của những người có ý kiến của bên phía công an. Đó cũng là lý do mà hồ sơ xin xét tặng danh hiệu của tôi bị dừng lại”, NSƯT Đỗ Kỷ nêu trong đơn.

Ông mong muốn được giải đáp rõ ràng, cụ thể ai là người đứng đơn thư tố cáo với nội dung tố cáo rõ ràng. NSƯT Đỗ Kỷ mong các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải đáp những thắc mắc, trả lại uy tín và danh dự cho cá nhân, gia đình và giới nghệ sĩ nói chung.



